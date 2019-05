Massives Polizeiaufgebot hält Demonstranten auseinander

Duisburg (dpa/lnw) - Mehrere Hundertschaften der Polizei sichern in Duisburg Demonstrationen von Rechtsextremen sowie mehrere Gegendemonstrationen ab. Die Polizei sprach am frühen Mittwochnachmittag von einem «insgesamt ruhigen Auftakt». Es habe lediglich kleinere Rangeleien gegeben. So hätten dem linken Spektrum zugeordnete Demonstranten versucht, Polizeisperren zu durchbrechen. Die Initiative RiseUp Duisburg, die zu einer Gegendemo aufgerufen hatte, warf der Polizei im Kurznachrichtendienst Twitter «massive Gewalt» gegen Demonstranten vor.

Von dpa