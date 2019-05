Häuser in Köln vorübergehend besetzt: «Gegen den Leerstand»

Köln (dpa/lnw) - Etwa 13 Menschen haben am 1. Mai drei leerstehende Häuser im Kölner Stadtteil Ossendorf besetzt. Ein 75 Jahre alter Besetzer sagte der Polizei, damit gegen die Wohnungsnot in Köln zu demonstrieren. An den Häusern befestigten die Aktivisten Transparente, unter anderem mit der Aufschrift «Gegen den Leerstand». Die Besetzer wurden noch Mittwoch von der Polizei wieder hinausbegleitet. Widerstand habe es keinen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei.