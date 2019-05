Viele Wolken und Regen für Nordrhein-Westfalen vorhergesagt

Offenbach (dpa/lnw) - Viele Wolken und Regen erwarten die Menschen in Nordrhein-Westfalen nach dem Maifeiertag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte, setzt sich zunehmend ein Tiefdruckeinfluss durch. So ziehen im Laufe des Tages immer mehr Wolken auf. Ab dem Nachmittag kommt von Westen schauerartiger Regen ins Land, heißt es. Im Südwesten und Westen kann es dabei laut DWD auch zu vereinzelten Gewittern kommen. Die Höchstwerte erreichen 14 bis 16, im Bergland um 12 Grad.

Von dpa