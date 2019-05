Leiche vor Krefelder Klinik: Mann starb an Überdosis Drogen

Krefeld (dpa/lnw) - Im Fall der Leiche im Auto, mit der zwei Männer am Krefelder Klinikum vorgefahren waren, ist die Todesursache geklärt: Der 49-Jährige starb an einer Überdosis Drogen. Dies habe die Obduktion ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.