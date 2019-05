Bielefeld (dpa/lnw) - Im Tierpark Olderdissen ist eine Wisent-Kuh am 1. Mai vor Besuchern erschossen worden. Das Tier sei bereits mehrere Tage krank gewesen, habe kein Futter aufgenommen und dann an dem Feiertag gekrampft, sagte der Leiter des Tierparks in Bielefeld, Herbert Linnemann, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa