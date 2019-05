Werder Bremen hofft vor Dortmund-Spiel weiter auf Europa

Bremen (dpa/lni) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hofft vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) weiter auf die Qualifikation zur Europa League. «Wir haben uns vor dem ersten Training in dieser Woche mit dem Mannschaftsrat zusammengesetzt und gefragt: Wo stehen wir jetzt? Das Ergebnis war, dass wir weiterhin um Europa spielen», erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag. Die Bremer haben nach zwei Niederlagen in Serie als Tabellenneunter vier Zähler Rückstand auf Rang sieben und dazu ein schweres Restprogramm. «Wir bleiben bei der Zielsetzung», sagte auch Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein.

Von dpa