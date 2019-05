Hund nach Tritten gestorben: Angreifer gesucht

Geldern (dpa/lnw) - Ein Hund ist in Geldern (Kreis Kleve) von einem Unbekannten mit Arbeitsstiefeln getreten worden und an seinen Verletzungen gestorben. Das Tier sei beim Spazieren gehen mit seinem 30 Jahre alten Herrchen von dem unbekannten Mann mehrmals gegen den Körper getreten worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann habe bei dem Vorfall am 23. April ebenfalls einen Hund an der Leine geführt, beide Tiere hätten sich zunächst beschnuppert und gespielt.

Von dpa