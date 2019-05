Marianne Buggenhagen nun Botschafterin für Seniorensport

Berlin (dpa/ bb ) - Die neunfache Paralympics-Siegerin Marianne Buggenhagen wird Botschafterin des Bundesseniorensportfestes 2020 in Zinnowitz . Das teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) in einer Pressemitteilung mit. Buggenhagen hatte mit Diskus-Silber bei den Behinderten-Spielen in Rio de Janeiro 2016 ihre einzigartige Karriere beendete. Die im Juni 66 Jahre alt werdende Rollstuhlathletin aus Bernau bei Berlin bekundete: «Sport tut in jedem Alter gut.»

Von dpa