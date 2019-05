DFB-Sportgericht: Geldstrafen für Kaiserslautern und Münster

Frankfurt/Main (dpa) - Wegen Fehlverhaltens seiner Fans müssen die Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und Preußen Münster Geldstrafen bezahlen. Nach einem Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes muss der FCK 4500 Euro bezahlen, Münster 4000 Euro. Dies teilte der DFB am Donnerstag mit. Kurz vor Beginn der Partie zwischen beiden Vereinen in Münster am 1. Februar hatten Zuschauer der Gastgeber mindestens zehn so genannte Blinker angezündet.

Von dpa