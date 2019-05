Viele Defizite bei Inklusion an Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der gemeinsame Unterricht von Schülern mit und ohne Behinderung läuft in Nordrhein-Westfalen vielerorts nicht rund. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Inklusionsverein «Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen» und die Landesschülervertretung wollen heute in Düsseldorf eine kritische Bestandsaufnahme vorlegen. Viele Schulen, Lehrer und Eltern klagen über mangelnde personelle und materielle Voraussetzungen. Außerdem fehlt es oft an Schulungen, Fortbildungen und geeigneten Räumen.