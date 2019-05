Sohn gesteht Tötung seiner Eltern

Weilerswist (dpa/lnw) - Nach der Tötung eines Ehepaars in Weilerswist bei Bonn hat der 30-jährige Sohn die Tat gestanden. «Er hat eingeräumt, mit einem Messer auf seine Eltern eingestochen zu haben», sagte ein Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft am Freitag. Der Mann habe auch Aussagen zum Motiv gemacht. Diese würden nun überprüft. «Nähere Angaben dazu machen wir zurzeit nicht.» Der 30-Jährige sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Von dpa