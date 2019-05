Bonn (dpa/lnw) - Am Wochenende werden in Bonn wieder Zehntausende Besucher zu dem Feuerwerksspektakel «Rhein in Flammen» erwartet. Am Samstagabend sei das große musiksynchrone Abschlussfeuerwerk zum Motto «Freiheit - Mauern einreißen, Grenzen überwinden» geplant, teilte die Tourismus & Congress GmbH der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler mit.

Von dpa