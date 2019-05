Essen (dpa/lnw) - Der Energiekonzern RWE lehnt einen Stopp der Umsiedlungen am Braunkohletagebau Garzweiler weiter entschieden ab. Sie müssten «aus sozialen und energiewirtschaftlichen Gründen planmäßig und vollständig abgeschlossen werden», sagte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz am Freitag bei der RWE-Hauptversammlung in Essen.

Von dpa