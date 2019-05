Fahrradschloss auf die Leitung geworfen: IC ausgebremst

Hörstel (dpa/lnw) - Von 170 Kilometern pro Stunde auf null: Ein auf eine Oberleitung geworfenes Fahrradschloss hat einen Intercity-Zug (IC) ausgebremst. An Bord des Zuges, der von Osnabrück in Richtung Amsterdam unterwegs war, seien Passagiere gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag. Eine genaue Zahl war nicht bekannt. Verletzt wurde bei der Vollbremsung auf der Strecke zwischen Hörstel und Rheine am Mittwochvormittag den Angaben zufolge niemand.

Von dpa