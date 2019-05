Lernen mit Behinderten: Betroffene fühlen sich getäuscht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bildungsgewerkschafter, Behindertenverbände und die Schülervertretung sehen in Nordrhein-Westfalen Rückschritte beim gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Handicap. Zwar sei es im Grundsatz richtig, dass die Landesregierung in einem Erlass Qualitätskriterien für inklusive Bildung definiert habe, sagte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Bildung und Erziehung (GEW), Dorothea Schäfer, am Freitag in Düsseldorf. Allerdings gebe es keinerlei rechtsverbindliche Standards, etwa für die personelle Ausstattung, Lehrerfortbildungen oder Raumgrößen. Somit zeichne sich vier Monate vor Beginn des neuen Schuljahres ab, dass keine der versprochenen Verbesserungen erfüllt werde.

Von dpa