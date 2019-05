Halbe Stelle, volles Gehalt: Finanzbeamtin vor Gericht

In der Gerichtsverhandlung am Freitag schwieg die Frau zu den Vorwürfen. Ihr Verteidiger Matthias Cramer will am 24. Mai ihre Vorgesetzten hören, um nachzuweisen, dass sie ahnungslos war. Die Disziplinar- und Rückzahlungsverfahren ruhen momentan. Es wird auf das Strafurteil aus Düsseldorf gewartet.