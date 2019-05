BVB-Trainer Favre: «Jetzt ist wieder alles möglich»

Dortmund (dpa) - Für Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre ist der Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft noch nicht entschieden. «Jetzt ist wieder alles möglich», sagte der Schweizer Trainer am Freitag in Dortmund. Der Punktverlust des Bundesliga-Spitzenreiters Bayern München beim 1:1 in Nürnberg einen Tag nach der eigenen Derby-Niederlage gegen Schalke 04 hat Favre zum Umdenken bewegt.

Von dpa