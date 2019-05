Etliche Pakete in Keller entdeckt: Polizei fasst Postdieb

Arnsberg (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Arnsberg einen Postdieb gefasst, der etliche unterschlagene Pakete und Sendungen im Keller verstaut haben soll. Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien größere Mengen Pakete und Postsendungen sichergestellt worden, teilten die Beamten am Freitag mit. «Wir werden bis in die nächste Woche brauchen, um den Fund auszuwerten», sagte ein Polizeisprecher. Eine genaue Anzahl könne er noch nicht nennen.