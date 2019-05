Aymen Barkok bleibt Leihspieler bei Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Fußballprofi Aymen Barkok bleibt auch in der Bundesligasaison 2019/20 Leihspieler bei Fortuna Düsseldorf. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der 20 Jahre alte Mittelfeldmann ist bereits in dieser Spielzeit als Leihgabe von Eintracht Frankfurt für den Aufsteiger aus dem Rheinland aktiv. Er bestritt für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel bislang elf Liga-Einsätze.

Von dpa