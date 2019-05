Meyer: Probleme bei Gladbach im Kampf um Europacup-Platz

Mönchengladbach (dpa) - Präsidiums-Mitglied Hans Meyer sieht bei Borussia Mönchengladbach im Kampf um einen Europacup-Platz in der Fußball-Bundesliga ein großes Problem. «Wir sind psychologisch in der schlechtesten Situation», sagte Meyer, der den Verein von 1999 bis 2003 trainierte, am Rande der Eröffnung des Vereins-Museums «FohlenWelt»: «Wir haben uns unsere schlechte Phase zum denkbar schlechten Zeitpunkt geholt: Da, als alle anderen rundherum angefangen haben, sich zu stabilisieren. Dieter Hecking hat momentan keine Mannschaft, in der einiges von alleine und leicht geht.»

Von dpa