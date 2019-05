Remscheid (dpa/lnw) - Ein Autofahrer hat in Remscheid mit seinem Auto einen 24-Jährigen auf dem Gehweg erfasst und schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge habe der Mann den Fußgänger am Freitag absichtlich angefahren, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand für ihn nicht.

Von dpa