Polizist bei Kontrolle am Hambacher Forst mit Stein beworfen

Aachen (dpa/lnw) - Bei einer Autokontrolle am Hambacher Forst ist ein Polizist durch einen Steinwurf leicht verletzt worden. Beamte hätten am Freitagnachmittag einen Wagen in der Nähe des sogenannten Wiesencamps von Braunkohlegegnern kontrolliert, teilte die Polizei mit. Während der Fahrer und zwei Beifahrerinnen ihre Personalien angegeben hätten, habe eine dritte Frau dies verweigert. Sie sollte deshalb zur Feststellung ihrer Personalien zum Polizeipräsidium nach Aachen gebracht werden.