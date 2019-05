Essen (dpa/lnw) - Parka statt T-Shirt: Es bleibt kühl in NRW. Für die erste Maiwoche prognostizierte der Deutsche Wetterdienst am Samstag Regen, nächtlichen Frost und sogar Schnee. In der Nacht zu Samstag fielen auf dem Kahlen Asten und an anderen Orten im Bergland acht Zentimeter Schnee. Auch Winterberg im Sauerland wurde von einer weißen Schicht eingehüllt.

Von dpa