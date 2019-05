Neue Missbrauchsvorwürfe im Bistum Münster

Münster (dpa/lnw) - Das Bistum Münster geht neuen Hinweisen auf sexuellen Missbrauch durch einen Priester nach. Gegen den inzwischen toten Geistlichen waren zunächst in gleichlautenden Briefen an drei Pfarreien Missbrauchsvorwürfe erhoben worden. Das Bistum hatte darauf im März mitgeteilt: «Weder zu seinen Lebzeiten gab es Hinweise noch ergeben sich solche aus seiner Personalakte auf einen sexuellen Missbrauch.» Inzwischen hätten sich zwei weitere Personen bei den Ansprechpartnern des Bistums für die Verfahren bei Fällen sexuellen Missbrauchs gemeldet, teilte die Pressestelle des Bistums am Samstag mit.

Von dpa