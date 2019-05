Unna/Kamen (dpa/lnw) - Mitglieder einer Großfamilie haben in Unna und Kamen Angehörige eines verfeindeten Clans in Autos verfolgt und bedroht. Die beiden Fälle ereigneten sich am Freitagmittag zeitlich parallel, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Verfolgten seien auch mit Schusswaffen bedroht worden. Verletzt wurde niemand.

