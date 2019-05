Polizeikontrolle vor Zweitliga-Spiel: Festnahmen, Verletzte

Bochum/Magdeburg (dpa) - Magdeburger Fußballfans haben sich laut Bundespolizei am Samstag vor dem Zweitliga-Spiel in Bochum Kontrollen widersetzt und aggressiv gezeigt. Vereinzelt sei es zu gewalttätigen Übergriffen auf Beamte gekommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage. Drei Polizisten seien verletzt worden, aber dienstfähig geblieben. Einige Gleise am Hauptbahnhof mussten gesperrt werden, weil einige Fans darüber liefen, um Kontrollen zu entgehen. Dies habe zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr geführt.

Von dpa