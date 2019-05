Bauchschuss im Rockermilieu: Angeklagter bestreitet

Hagen (dpa/lnw) - Zu Beginn des Prozesses um einen Schuss auf einen Motorrad-Rocker in Hagen hat der mutmaßliche Schütze die Tat bestritten. Der 58 Jahre alte Angeklagte sagte am Montag vor dem Hagener Schwurgericht: «Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen.» Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Oktober 2018 vor einem Café aus seinem Auto heraus auf ein Mitglied des Motorrad-Clubs «Bandidos» geschossen zu haben. Der 58-Jährige selbst ist Mitglied der «Freeway Riders», die mit den «Bandidos» in Hagen schon oft aneinandergeraten sein sollen. Das Opfer erlitt einen Bauchschuss und schwere Verletzungen. Der 26-Jährige überlebte nur durch eine Notoperation.

Von dpa