Mehr Oldtimer in Nordrhein-Westfalen registriert

Ein Grund, warum die Zahl der Oldtimer zunimmt, ist nach Angaben des ADAC der seit Jahren wachsende Gesamtbestand von Fahrzeugen. Die größte Gruppe der Oldtimer in NRW ist 30 bis 39 Jahre alt. Gut 47 500 Fahrzeuge fallen in diese Altersklasse. Mehr als 60 Jahre alt sind dagegen nur 8618 Autos in Nordrhein-Westfalen. Bundesweit ist nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) der VW-Käfer der am häufigsten zugelassene Oldtimer.