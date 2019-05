Nach zweitem Fußball-Wunder: Paderborn feiert den SCP

Paderborn (dpa) - Nach dem zweiten Fußball-Wunder des SC Paderborn seit 2014 wird in der 151 000-Einwohner-Stadt an der Pader am frühen Montagabend kräftig gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart soll gegen 18.15 Uhr am Rathaus eintreffen und sich dort in das Goldene Buch eintragen. Weil es am Rathaus keinen Balkon gibt, wird eigens eine Bühne errichtet, auf der sich der Sensations-Aufsteiger dann von den Fans hochleben lassen wird.

Von dpa