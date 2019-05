Anklage gegen mutmaßlichen Geldautomatensprenger

Paderborn/Bad Lippspringe (dpa/lnw) - Die Staatsanwaltschaft Paderborn hat Anklage gegen einen mutmaßlichen Geldautomatensprenger erhoben. Die Ermittler werfen dem 54-Jährigen vor, als Mitglied einer niederländischen Bande in einem Wohn- und Geschäftshaus in Bad Lippspringe einen Geldautomaten zerstört und 56 000 Euro erbeutet zu haben. Der durch die Explosion im Dezember 2017 angerichtete Schaden liege bei 35 000 Euro. Wegen des sich verteilenden Gases hatten acht Bewohner das Gebäude verlassen müssen. Der Niederländer werde wegen gemeinschaftlichen schweren Bandendiebstahls und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion vor dem Landgericht angeklagt, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Zwei Mittäter seien noch unbekannt.

Von dpa