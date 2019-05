Deutscher Pass bei Briten weiterhin beliebt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der drohende Brexit veranlasst weiterhin überdurchschnittlich viele Briten dazu, sich als Deutsche einbürgern zu lassen. Allein in NRW hat sich die Zahl der jährlich neu eingebürgerten Briten zwischen 2015 und 2018 mehr als verzehnfacht. Das teilte das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mit. Wurden 2015 erst 132 Briten in NRW eingebürgert, waren es im vergangenen Jahr schon 1379.

Von dpa