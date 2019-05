Kontrahenten verbünden sich und gehen auf Polizisten los

Rheinberg (dpa/lnw) - Bei einem Polizeieinsatz in Rheinberg haben sich zwei aneinandergeratene Kontrahenten kurzerhand verbündet und zwei Beamte angegriffen. Einer der beiden habe eine Polizistin zu Boden gerissen, sich auf ihre Beine gelegt und versucht, ihr in den Oberschenkel zu beißen, teilte die Polizei am Montag mit. Auch ihr Kollege sei angegriffen worden. Beide Beamte wurden leicht verletzt.

Von dpa