Ceconomy schreibt trotz Krise schwarze Zahlen

Düsseldorf (dpa) - Der Elektronikhändler Ceconomy mit seinen bekannten Töchtern Media Markt und Saturn hat trotz einer tiefgreifenden Krise wieder Gewinne verbucht. Unter dem Strich blieben im zweiten Quartal des Geschäftsjahres (bis Ende März) 20 Millionen Euro übrig, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Im Vorjahr war noch ein Verlust von 47 Millionen Euro verbucht worden, nachdem Ceconomy erhebliche Abschreibungen auf die Beteiligung an der früheren Konzernmutter Metro vorgenommen hatte.

Von dpa