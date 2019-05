Kleve (dpa/lnw) - Ein Senior hat beim improvisierten Einsteigen durch die Beifahrertür versehentlich sein Auto gestartet und seine Frau angefahren. Der 82-Jährige und die gleichaltrige Ehefrau wurden bei dem Unfall auf einem Schwimmbad-Parkplatz in Kleve schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Von dpa