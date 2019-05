Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Sexualverbrecher ist in Düsseldorf in eine Wohnung eingedrungen, in der ein kleines Mädchen allein zu Hause war. Die Schülerin habe dem Unbekannten auf sein Klingeln hin die Wohnungstür geöffnet, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der etwa 30 Jahre alte Mann habe das Kind sofort attackiert.

Von dpa