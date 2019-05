Münster ruft Klimanotstand aus

Münster hat den Kohlendioxid-Ausstoß nach eigenen Angaben von 1990 bis 2017 bereits um 23 Prozent senken können. Nun werde ein Zeichen gesetzt, dass die bisherige städtische Klimapolitik weiterentwickelt werden müsse, hieß es in dem Beschluss.

Weltweit sind bereits zahlreiche Städte dem Aufruf von Natur- und Klimaschützern gefolgt: So haben etwa Los Angeles in den USA, Vancouver in Kanada, London und das schweizerische Basel ähnliche Resolutionen verabschiedet. Als erste Stadt Deutschlands hatte Konstanz in Baden-Württemberg einen Klimanotstand ausgerufen.