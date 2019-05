Minister Heil als Putzkraft in Krankenhaus

Bochum (dpa/lnw) - Kissen und Decken beziehen, Matratzen reinigen, Bettgestelle schieben: Ein Arbeitseinsatz als Putzkraft in einem Krankenhaus hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ins Schwitzen gebracht. Am Donnerstag traf er im Klinikum Bergmannsheil in Bochum auf die Reinigungskraft Susanne Holtkotte (48), der er im Februar während der ARD-Talkshow «Hart aber fair» das Angebot gemacht hatte, jeweils einen Tag den Job des Anderen kennen zu lernen. Holtkotte hat Heil bereits einen Tag in Berlin begleitet.

Von dpa