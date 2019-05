Schülerpraktikant gießt Bier in Bach

Plettenberg (dpa/lnw) - Im Einkaufswagen lagen 80 leere Bierflaschen, als die Polizei eintraf: Ein Schülerpraktikant eines Supermarktes soll in Plettenberg literweise Gerstensaft in einen Bach geschüttet haben. Zeugen hätten beobachtet, wie der 15-Jährige Flaschen in die Else entleert habe, und die Polizei gerufen, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Diese entdeckten den Jugendlichen am Mittwochmorgen am Ufer - mit einem Öffner und einer ausgeschütteten Flasche in den Händen. Neben ihm hätten noch mehrere Kartons mit geschlossenen Flaschen gestanden. Die Polizei stellte eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung.

Von dpa