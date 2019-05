Kerpen (dpa/lnw) - Ein Kleinwagen mit einem auffälligen Zahnsymbol an der Seite hat an einem Zebrasreifen in Kerpen eine 16-Jährige und ihren sechsjährigen Bruder angefahren. Die Jugendliche wurde dabei am Arm verletzt. Der unbekannte Fahrer sei geflüchtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ermittelt wird nun wegen Fahrerflucht.

Von dpa