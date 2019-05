Unfall mit Streifenwagen: Drei Verletzte

Gütersloh (dpa/lnw) - Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen sind am Donnerstag in Gütersloh drei Menschen, darunter zwei Beamte, verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei war die Streife mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Unfall. Beim Überqueren einer Kreuzung an der Bundesstraße B61 stieß das Polizeiauto mit dem Wagen einer 54-Jährigen zusammen. Dabei wurde der Streifenwagen gegen einen Ampelmast geschleudert, der umknickte.

Von dpa