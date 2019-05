Angriff in Telgte: 26-Jähriger nicht mehr in Lebensgefahr

Telgte (dpa/lnw) - Nach einem Angriff mit einem Schlagstock und einem Beil auf einen 26 Jahre alten Mann in Telgte hat sich ein dritter Beteiligter bei der Polizei gemeldet. Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft von Donnerstag stellte sich der 20-Jährige auf einer Wache. Das Motiv für den Überfall ist nach wie vor offen. Bei dem Angriff auf der Straße wurde das Opfer am Dienstagabend lebensgefährlich verletzt. Eine Mordkommission ermittelt. Laut Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt besteht keine Lebensgefahr mehr, so dass der Mann noch in dieser Woche zu dem Vorfall vernommen werden kann.