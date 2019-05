Heidi Klum lüftet Geheimnis: Taylor Swift in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Heidi Klum (45) hat via Instagram das Geheimnis um ihren Überraschungsgast beim Finale von «Germany's next Topmodel» gelüftet: «We love You, Taylor Swift. Überraschung gelungen !», postete Klum am Donnerstag wenige Stunden vor der Show. Dazu ein Foto von ihr, Swift und den drei Finalistinnen. Weltstar Taylor Swift (29) gilt als aktuell erfolgreichste Musikerin der Welt. Allein bei Instagram folgen ihr 118 Millionen Menschen. Swift hat Ende April ihre Single «ME» veröffentlicht.

Von dpa