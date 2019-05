Wache der Bundespolizei geflutet: Verurteilung zu Geldstrafe

Der 32-Jährige war am frühen Morgen des 1. Mai 2017 von Polizisten mit zur Wache genommen worden, nachdem er zuvor grundlos in einer S-Bahn die Notbremse gezogen hatte. In einem unbeobachteten Moment riss der Mann einen Sprinkler aus der Decke. Daraufhin schoss Wasser in die Wache und flutete beinahe ihr gesamtes Erdgeschoss.

Der Sprinkler hatte erst nach mehreren Minuten wieder abgestellt werden können. Eine genaue Schadenssumme stellte das Gericht nicht fest. Der Dienststellenleiter der Bundespolizeiwache bezifferte den Schaden mit rund 140 000 Euro.

Seit dem Vorfall arbeiten die Bundespolizisten in einer provisorischen Dienststelle in Containern auf dem Bahnhofsvorplatz. Laut dem Dienststellenleiter ist der Schaden zwar seit November 2017 behoben. Doch seither wurden die Räumlichkeiten demnach nur noch als Ausweichräume genutzt, weil sie die Arbeitsstättenverordnung nicht mehr erfüllten.