Warstein (dpa) - In einem Kletterpark in Warstein bei Soest soll am Donnerstag ein Besucher verunglückt sein. Nach ersten Erkenntnissen stürzte ein 54-jähriger Mann aus großer Höhe ab. Das teilte die Polizei am Abend mit. Nähere Erkenntnisse zu dem Unfall waren vorerst noch nicht bekannt. Die Rettungsmaßnahmen dauerten zunächst noch an. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Von dpa