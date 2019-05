Dortmund (dpa/lnw) - Tattoos auch im Ohr und Piercings aus Gold und mit Diamanten: In Dortmund hat am Freitag die dreitägige «TattooCon 2019» begonnen. Zu der Messe erwartet das veranstaltende Unternehmen rund 400 Aussteller und 600 Tätowierer aus 15 Ländern. Der Hype in Deutschland halte an, wobei sich mehr Frauen als Männer tätowieren lassen, wie ein Sprecher berichtete.

Von dpa