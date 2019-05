«Wie der Himmel nach einem Sturm»: Taylor Swift über Album

Düsseldorf (dpa) - Musik-Weltstar Taylor Swift (29) hat in Düsseldorf Details über ihr neues Album verraten. Name und Erscheinungsdatum des siebten Swift-Albums bleiben noch geheim, aber: «Das Album unterscheidet sich wirklich sehr von dem letzten Album, das ich rausgebracht habe,» sagte Swift der Deutschen Presse-Agentur. Die US-Sängerin war am Donnerstag in Düsseldorf Überraschungsgast bei den Finalistinnen von Heidi Klums «Germany's next Topmodel». Ihr Auftritt wurde aufgezeichnet und in der Live-Sendung am Abend eingespielt.

Von dpa