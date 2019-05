Waschbär erschreckt Raucher in Düsseldorf: Feuerwehreinsatz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein verirrter Waschbär hat in Düsseldorf Raucher auf dem Hinterhof einer alten Fachhochschule erschreckt und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Seminarteilnehmer entdeckten das Tier in ihrer Raucherpause am Donnerstag, teilte die Feuerwehr mit. Zwei Einsatzkräfte wollten den Waschbär daraufhin wieder einfangen - der in die dritte Etage flüchtete. Die Gefahr drohte, dass er etwa fünf Meter in die Tiefe stürzt. Die Helfer hielten daher einen Kescher bereit: «Nach kurzer Überlegung nahm der Ausreißer die Hilfe an und ließ sich unter dem Applaus einiger Zuschauer ins Netz fallen», berichtete die Feuerwehr. Das Tier wurde unverletzt in eine Tierklinik gebracht.

Von dpa