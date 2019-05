Affäre mit Schülerin? Zweiter Lehrer unter Verdacht

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Im Missbrauchsverdachtsfall an einem Gelsenkirchener Gymnasium richten sich nun auch gegen einen zweiten Lehrer Vorwürfe, ein Verhältnis mit einer minderjährigen Schülerin gehabt zu haben. Das bestätigte am Freitag die Schulaufsichtsbehörde bei der Bezirksregierung Münster. Am Donnerstag sei demnach beim Rektor der Schule ein anonymer Hinweis auf die Beziehung eingegangen. Der betreffende Lehrer sollte dazu angehört werden. Danach werde über ein Ermittlungsverfahren und dienstrechtliche Maßnahmen entschieden. Zuerst hatte die «WAZ» berichtet.

Von dpa