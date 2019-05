Calmund glaubt an Wechsel von Havertz zum FC Bayern

Düsseldorf (dpa) - Der Leverkusener Fußball-Nationalspieler Kai Havertz wird nach Einschätzung von Reiner Calmund mittelfristig beim deutschen Rekordmeister aus München spielen. «Kai Havertz wird im nächsten Jahr zum FC Bayern gehen, nicht in diesem Jahr. Da wird er nicht wechseln», sagte der ehemalige Bayer-Manager am Freitag bei einer Veranstaltung der «Bild» in Berlin.