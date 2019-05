Essen (dpa/lnw) - Die SGS Essen hat zur kommenden Saison in der Frauenfußball-Bundesliga Elisa Senß verpflichtet. Wie der Club am Freitag mitteilte, erhält die 21-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Die Offensivspielerin wechselt vom SV Meppen zum Revierclub und absolvierte in der vergangenen Saison 26 Spiele für die Emsländer.

Von dpa